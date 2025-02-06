Самара, 6 февраля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. В Самаре районный суд арестовал внучку бывшего мэра города Виктора Тархова, которую подозревают в двойном убийстве. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе суда.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца вчера (5 февраля). Пока идёт предварительное следствие», — сообщили ТАСС в суде.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, местонахождение Тархова и его супруги, по факту безвестного исчезновения которых возбуждено уголовное дело об убийстве, всё ещё не установили.

Как передавало ИА Регнум, об исчезновении Тархова и его супругов заявил знакомый убитых после того, как они перестали выходить на связь. Следствие предполагает, что пару убили около месяца назад, о чём свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома жертв. По информации «112», в течение этого месяца внучка убитых рассылала СМС-сообщения с их телефонов. Кроме этого, она попыталась продать имущество бабушки и дедушки с помощью поддельных документов.

Ранее, в декабре 2022 года, осудили за вымогательство дочь Тархова Людмилу Тархову. Следствие установило, что она получила информацию, представляющую угрозу репутации одного из депутатов Самарской губернской думы, и требовала от него 200 млн рублей, угрожая распространить порочащие сведения. Женщину задержали в июле 2021 года, когда она получила деньги. Суд приговорил её к семи годам колонии общего режима.