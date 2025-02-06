Москва, 6 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля лишили аккредитации в России в качестве ответной меры за отказ в визе журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press

По её словам, Москва получила «удивительное письмо» от французской редакции о непонимании причин произошедшего и с просьбой прислать официальный ответ.

«Посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе. Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит своё решение», — написала она в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что выбор кандидатуры для лишения аккредитации не был политизирован. Он обусловлен лишь тем, что у данного сотрудника французского СМИ аккредитация как раз требовала технического продления.

Она также отметила, что Кенеля официально уведомили об отказе в аккредитации, после чего тот заверил, что поддерживает постоянный контакт с МИД Франции для урегулирования вопроса. Захарова добавила, что французская дипломатия с равнодушием отнеслась к предупреждениям об ответных мерах и не стала менять решение о невыдаче визы российскому журналисту. Спикер МИД РФ иронично заметила, что редакция Le Monde, вероятно, ошиблась в адресе для письма, ведь вопросы следовало бы адресовать непосредственно в МИД Франции.

Россия выпишет аккредитацию Кенелю, как только решится проблема с выдачей визы российским журналистам, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил об отказе дать аккредитацию на Олимпиаду ряду российских журналистов. При этом Париж исходит «из принципа предосторожности», пояснил чиновник. Он уточнил, что отказ получили многие журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда призвал Международный олимпийский комитет, раздающий аккредитации, выступить с осуждением практики Франции отказывать в допуске российским СМИ.

Российским журналистам также отказали и в аккредитации для освещения Паралимпиады. Захарова назвала подобные действия проявлением дискриминационной и русофобской политики. Отказ Парижа российским журналистам в аккредитации для освещения Паралимпийских игр в очередной раз подтверждает отсутствие плюрализма СМИ и свободы слова в стране, добавила представитель МИД.