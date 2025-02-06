Краснодар, 6 февраля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Первую партию металла от демонтируемого танкера «Волгонефть-239», севшего на мель возле мыса Панагия в Краснодарском крае, вывезли с берега на грузовых автомобилях. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Минтранса России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Всего специалисты подготовили к переработке более 50 т металла, из которых 10 уже вывезли на грузовиках. Для ускорения работ на борт прибыла дополнительная бригада резчиков», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что демонтаж судна проходит в два этапа и сейчас ведётся разборка жилой надстройки судна высотой около 17 м. Затем начнётся второй, самый сложный этап — демонтаж подводной части корпуса. Для этого с судна сняли все запасы — свыше тонны моторного масла, 18 т технических вод и около 38 т дизтоплива.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, который нанёс ущерб побережью Чёрного моря.

Откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершилась 25 января. С 19 по указанную дату из танкера в битумовозы было откачано более 1,4 тыс. т мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

МЧС РФ по поручению президента России Владимира Путина12 января сформировало федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Спасатели и волонтёры принимают участие в борьбе с разливом нефтепродуктов. Правительство страны выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП.

По состоянию на начало февраля в акватории Чёрного моря было собрано более 178 тыс. тонн нефтепродуктов и ежедневно специалистами обследуется свыше 970 км берега. Кроме того, на территории было обследовано более 6,4 тыс. кв. км, а сорбентом обработано около 51 тыс. кв. м.