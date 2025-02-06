Самара, 6 февраля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Фрагменты тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи нашли в их квартире. Об этом сообщил 6 февраля Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По версии следствия, убийство совершила внучка Тархова Екатерина Бельская. Убив деда и его жену, она расчленила их тела. Фрагменты хранились в квартире, из которой женщина постепенно увозила их на такси. На момент задержания подозреваемой часть фрагментов тел находилась в квартире, уточнил источник канала.

Предположительно, убийство произошло в январе. Совершить его Бельская могла из-за денег, которые нужны были ей в том числе на наркотики, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, заявление о пропаже семейной пары написал в полицию их знакомый после того, как Тарховы перестали выходить на связь.

Бельскую задержали по подозрению в убийстве. Женщина в течение месяца рассылала СМС-сообщения с телефонов деда и его жены. Также известно, что Бельская пыталась продать принадлежащий деду автомобиль Toyota с помощью поддельных документов.

Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. В июле 2021 года была задержана его дочь Людмила. В декабре 2022 года её осудили за вымогательство в особо крупном размере.