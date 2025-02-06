Москва, 6 февраля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в московскую больницу из-за агрессивной злокачественной опухоли мозга. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

Владимир Трефилов/РИА Новости Светлана Мастеркова

Уточняется, что летом 2024 года спортсменка уже попадала в больницу с жалобами на потерю речи при стрессе и физических нагрузках. Спустя полтора месяца чемпионке удалили обнаруженную опухоль микрохирургическим путём, после чего Мастеркова прошла несколько курсов химиотерапии.

Опухоль и лечение привели к осложнениям — у спортсменки ухудшилось зрение, появились проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами. Недавно она снова попала в медучреждение, где врачи внутривенно ввели ей противоопухолевые препараты и отпустили домой. Медики рекомендовали Мастерковой наблюдаться у онколога и не выполнять тяжёлую работу.

Светлана Мастеркова родилась 17 января 1968 года. Она получила две золотые медали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. В 2003 году спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. С января 2003 года работает спортивным телекомментатором.

В октябре 2024 года телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак. О болезни шоумена стало известно 20 июня, когда его госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника, его поместили в реанимацию. Медики обнаружили у него раковую опухоль. 1 октября телеведущему удалили новообразование. С тех пор он проходил лечение.