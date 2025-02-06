Берлин, 6 февраля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. У министерства внутренних дел ФРГ нет доказательств причастности спецслужб России к инцидентам на территории Германии, в ходе которых злоумышленники залили монтажной пеной выхлопные трубы сотен автомобилей. Об этом заявил представитель немецкого ведомства Ларс Хармсен.

Marijan Murat/Global Look Press

Харсмен напомнил, что расследование по этому делу всё ещё продолжается, и потому не стоит забегать в этом вопросе вперёд.

«Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплёки», — заявил он 5 февраля в ходе брифинга.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в якобы подрыве демократии в Евросоюзе, выступив с утверждением, что за диверсиями с использованием монтажной пены якобы стоит Москва. При этом она не привела никаких фактов или доказательств такого рода обвинений.

В конце декабря 2024 года в Германии был зафиксирован целый ряд акций с залитыми монтажной пеной выхлопными трубами машин. По информации немецких правоохранителей, их было зафиксировано более 270. Некоторые СМИ утверждают, что эти «диверсии» были призваны очернить министра экономики от партии «Зелёных» Роберта Хабека.