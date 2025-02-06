Вашингтон, 6 февраля, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Суд американского штата Мэриленд на неопределённое время заблокировал указ президента США Дональда Трампа об ограничении получения гражданства этой страны по праву рождения. Об этом 5 февраля сообщила газета The Washington Post (WP).

Mohammed Talatene/Global Look Press

Отмечается, что судья Дебора Бордмен приняла решение о временном судебном запрете после слушания по иску, который подал ряд правозащитных организаций для отмены указа.

«Исполнительный указ противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом», — сказала она.

Этот бессрочный запрет распространяется на все США и будет действительным до момента, пока идёт рассмотрение дела или пока он не будет отменён вышестоящей судебной инстанцией.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ Трампа о праве на гражданство США. По словам судьи Джона Кофинуры, этот документ американского лидера является «вопиюще неконституционным».

После вступления в должность 20 января Трамп подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. В ходе инаугурационной речи он также пообещал, что введёт режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направит войска для его поддержания.

Позднее офис генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина сообщил, что ограничивающий право на гражданство указ Трампа намерены обжаловать как минимум 18 американских штатов, столичный округ Колумбия и город Сан-Франциско. По их мнению, этот документ нарушает положения конституции США.