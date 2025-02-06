Москва, 6 февраля, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов освобождён от занимаемой должности. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Юрий Борисов

«Юрий Борисов освобождён от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года, а до этого с мая 2018 года находился на посту вице-премьера РФ и ранее (2015–2018 гг) — на должности замглавы Минобороны России.

Новым главой госкорпорации назначили Дмитрия Баканова, который с августа 2019 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. Перед этим Баканов с 2011 году являлся руководителем компании «Спутниковая система «Гонец», вначале в должности президента, а затем — генерального директора.