Берлин, 6 февраля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в якобы подрыве демократии в Европейском союзе. По её утверждению, за недавними диверсиями с использованием монтажной пены якобы стоит российская сторона.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии», — процитировал слова Бербок телеканал N-tv.

По её мнению, влияние России является якобы очевидным и на выборах в других странах Европы.

При этом глава немецкого МИД не привела никаких фактов или доказательств своих утверждений. Представители западных стран регулярно высказывают бездоказательные обвинения в адрес России.

В конце декабря 2024 года на территории ФРГ был зафиксирован целый ряд акций, когда неизвестные лица запенивали монтажной пеной выхлопные трубы автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в Балтийском море 13 января произошёл новый обрыв кабеля, который соединяет Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министерство гражданской обороны Швеции предположило, что повреждение могло быть умышленным. В числе прочего оно заявило, что это якобы могло сделать китайское судно, завербованное РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности России к повреждению кабелей в Балтийском море. Представитель Кремял подчеркнул, что такие обвинения ничем не подтверждены.

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф назвал Бербок «позорным министром». Он подчеркнул, что действующие власти ФРГ тратят огромные суммы из государственного бюджета на поездки чиновников, на поддержание их имиджа, а также на дорогих парикмахеров и фотографов.