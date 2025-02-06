Москва, 6 февраля, 2025, 09:53 — ИА Регнум. В 2024 году в Москве 900 мальчиков и 400 девочек получили при рождении двойные, тройные и четверные имена. Четверные имена дали пятерым новорожденным, сообщили 6 февраля в пресс-службе московского управления ЗАГС.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Среди таких имён, как правило, встречаются те, которые пишут через пробел, например Аврора Мари Виктория. Встречаются и варианты написания через дефис, например Ян-Роман.

Больше всего среди подобных имён в 2024 году было тех, которые состояли из двух слов.

«Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек — 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки», — процитировало пресс-службу «РИА Новости».

Мальчикам чаще дают двойные имена, сочетающие в себе традиционные, например Алексей-Николай, Григорий-Максим, Лев Александр, Евгений-Ян. В управлении привели и другие примеры — Марк-Иосиф, Ян-Роман, Егор-Лука, Августин Иван.

Отмечается, что 19 девочкам в 2024 году дали двойные имена, начинающемся с имени Анна. Девятерых девочек назвали Анна-Мария, двоих — Анна-Елизавета. Появились и такие имена, как Анна Александра, Анна-Агата, Анна-Амалия, Анна София, Анна-София, Анна-Николь, Анна-Эмилия и Анна-Мари.

В ЗАГС уточнили, что часто девочкам дают двойное имя с сочетанием имени Ева. Например, в столице родились две Евы-Марии, одна Ева-Есения, Ева-Диана, Ева-Габриэль, Ева Виктория, Ева Мария и Луна Ева. По две девочки в Москве получили имена Анна-Елизавета и Мия-Мария.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним менять имена. В России всё чаще дают детям необычные имена, но для детей это становится причиной буллинга со стороны сверстников.

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова рассказала ИА Регнум, что смена имени вряд ли избавит от буллинга. Причина травли может быть гораздо глубже, и с этим должны работать специалисты.