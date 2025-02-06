Москва, 6 февраля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. В 2024 году наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции было выявлено в сливочном масле. Об этом 5 февраля рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Svetlana Vozmilova/'Global Look Press

«К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации — в сливочном масле», — заявил он на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025».

По словам Данкверта, по итогам прошлого года Россия нарастила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, и порядка 94% из них приходится на Белоруссию.

«Но мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы мы развивались сами», — добавил глава Россельхознадзора.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля правительство России включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания. В рамках этого решения производителей этих продуктов освободили от выплат вознаграждения ретейлерам за их приобретение.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский 23 января заявил, что служба в ходе проверок пока не выявила признаков сговора между производителями сливочного масла на фоне роста цен продукции. По его словам, у масла повышается себестоимость, также на рост цены на этот продукт влияет ряд других экономических факторов.