Ахтубинск, Астраханская область, 6 февраля, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля сорвали попытку украинской армии атаковать дронами север Астраханской области. Об этом сообщила администрации Ахтубинского района.

MOD Russia/Global Look Press

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно», — сообщила администрация в своём Telegram-канале.

Уточняется, что люди не пострадали, повреждений на территории района также не выявлено.

С районе четырёх часов утра в Ахтубинском районе была объявлена опасность атаки беспилотниками. В 08:30 мск был объявлен отбой сигнала «Опасность атаки БПЛА».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА территорию Астраханской области. Как отметил губернатор Игорь Бабушкин, одной из целей атаки были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание.