Силы ПВО сорвали попытку дронов ВСУ атаковать север Астраханской области
Ахтубинск, Астраханская область, 6 февраля, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля сорвали попытку украинской армии атаковать дронами север Астраханской области. Об этом сообщила администрации Ахтубинского района.
«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно», — сообщила администрация в своём Telegram-канале.
Уточняется, что люди не пострадали, повреждений на территории района также не выявлено.
С районе четырёх часов утра в Ахтубинском районе была объявлена опасность атаки беспилотниками. В 08:30 мск был объявлен отбой сигнала «Опасность атаки БПЛА».
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА территорию Астраханской области. Как отметил губернатор Игорь Бабушкин, одной из целей атаки были объекты топливно-энергетического комплекса. В результате падения обломков одного из дронов произошло возгорание.