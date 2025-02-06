Лондон, 6 февраля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что между его страной и Украиной якобы существует многовековое партнёрство, так как «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». Кадры с его утверждениями вечером 5 февраля опубликовало украинские издание «Страна. ua».

West Coast Surfer/Global Look Press

«Это историческое партнёрство показывает наши обязательства перед вами не только на период этого конфликта, но и гораздо дальше. И Соединённое Королевство — ваш ключевой партнёр», — заявил он в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

По словам Лэмми, партнёрство Лондона и Киева якобы продолжается сотни и даже тысячи лет.

Как сообщало ИА Регнум, позднее 5 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о якобы многовековом партнёрстве его страны с Украиной. Дипломат в шутку задалась вопросом о том, не уходит ли партнёрство Лондона с Киевом «корнями в подножья египетских пирамид», или даже они «ещё на бронтозавра вместе охотились».

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о первоначальном значении слова «украинец» и о появлении Украины. Глава государства уточнил, что вначале украинцами называли проживающих на окраине государства или охраняющих границы людей, и они не были представителями какого-то особого этноса.

Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 3 февраля заявил, что наблюдающаяся сейчас на Украине катастрофа сопоставима с событиями времён Руины, а потому она является предвестником бесповоротного объединения страны с Россией. Он напомнил, что середине XVII века территория современной Украины являлась окраиной границ и влияния России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи, и потому это было опасное для жизни место.