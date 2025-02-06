Берлин, 6 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, однако при этом поддержала решение канцера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

IMAGO/Global Look Press Ангела Меркель

Меркель, слова которой привёл телеканал N-tv, отметила, что у нынешнего немецкого канцлера есть причины, по которым он не поставляет Украине дальнобойные ракеты. При этом экс-канцлер Германии сослалась на позицию бывшего президента США Джо Байдена, показавшего своими действиями, что из оружия можно передавать украинским формированиям, а что — нельзя.

Она также призвала подумать, как поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте», и сделать это осторожно.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный инспектор бундесвера ФРГ Карстен Бройер 4 февраля заявил, что армия России обладает серьёзным военным преимуществом над украинскими формированиями в зоне конфликта. По словам немецкого военного, в этих его словах нет ничего нового.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 февраля заявил, что Будапешт считал невозможной победу Украины в конфликте с Россией с самого начала. Он добавил, что сейчас киевскому режиму можно помочь только прекращением огня и заключением мирного соглашения.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 4 февраля заявила, что Россия победит в спецоперации на Украине и в противостоянии Западу, так как это необходимо для безопасного мира. По её словам, к победе России приведёт объективная логика истории, а потому она неизбежна.