Москва, 6 февраля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Цены на куриные яйца и сливочное масло могут в ближайшее время подешеветь на 5%. Об этом сообщили 6 февраля «Известия».

Elena Mayorova/Global Look Press

После включения этих продуктов в категорию социально значимых товаров производители не должны будут платить ретейлерам вознаграждение.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что это обязательно скажется на ценах.

«Вопрос об отмене вознаграждений мы поднимали очень давно, однако решился он только сейчас. Поэтому это для нас положительное решение», — заявила Бобылева.

Будут ли ретейлеры, потеряв бонусы производителей, увеличивать наценку, неясно, отметила эксперт.

По мнению зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках ретейлерам направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи.

«Чтобы выплатить 5% вознаграждения, производителю необходимо учесть его в отпускной цене. Однако она не всегда влияет на стоимость товара на полке», — отметил Леонов.

Он добавил, что ретейлеры по своему усмотрению устанавливают наценку. При запрете вознаграждения в 5% сеть может потребовать соответствующего уменьшения стоимости отгрузки товара от поставщика.

Для покупателя цена снизится только в случае, если розничная наценка не вырастет. Ретейл зарабатывал дважды: сначала за счёт бонусов производителей, затем на покупателях — за счёт высокой наценки, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продовольственных товаров. В список войдут яйца первой и второй категорий и сливочное масло жирностью 72,5%.

В правительстве пояснили, что поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определённое количество товара. В отношении социально значимых товаров выплата вознаграждения не допускается. Включение масла и яиц в их перечень позволит исключить подобную практику.

В конце января Федеральная антимонопольная служба не выявила признаков сговора между производителями сливочного масла на фоне роста цен на эту продукцию.