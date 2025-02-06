Москва, 6 февраля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Оказавшиеся в плену бойцы украинских формирований не хотят возвращаться на Украину из-за того, что киевский режим не заботится о своих людях. Об этом 6 февраля рассказал пленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Олег Гончаров.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам пленного, ему не хочется возвращаться в страну, в которой не ценят собственных граждан.

«Хотел бы возвратиться в страну, где правительство заботится о своём народе, заботится о людях. Сейчас там [на Украине], на данный момент, правительство не заботится о своих людях», — привёл его слова ТАСС.

Гончаров добавил, что большая часть попавших в плен украинских бойцов не хочет возвращаться.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля сдавшийся в плен боец ВСУ Александр Прокопенко рассказал, что сослуживцы попытались ликвидировать их группу дронами, когда они приняли решение сдаться. Мужчина уточнил, что один из его сослуживцев в результате удара погиб, а он получил контузию и осколочные ранения.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 26 января заявил, что бойцы украинской армии стали чаще сдаваться в плен. Он добавил, что для военных ВСУ это единственная возможность выжить и остановить созданное Киевом безумие.