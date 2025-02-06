Москва, 6 февраля, 2025, 08:22 — ИА Регнум. Успешно запущенная накануне с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1в» стала последней в истории ракетой такого типа. Об этом 6 февраля рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Старт 5 февраля стал для «Союза-2.1в» последним. Больше пусков этой модели не планируется», — процитировало его слова «РИА Новости».

Ракету «Союз-2.1в» разработали на базе носителя «Союз-2.1б» среднего класса, и у неё нет четырёх боковых блоков, а в центральном стоит двигатель НК-33 вместо РД-108А. НК-33 был создан ещё в 1960-х годах для сверхтяжёлой ракеты-носителя Н-1, которая после четырёх неудачных тестовых пусков не была запущена в серию. Из-за этого на складах осталось некоторое количество двигателей НК-33, которые в XXI веке решили использовать для «Союзов-2.1в».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945846" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ракета «Союз-2.1в» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. С её помощью на околоземную орбиту были выведены космические аппараты в интересах Минобороны России.

Позднее военное ведомство опубликовало кадры пуска «Союза-2.1в». На них запечатлено, как у ракеты запускаются двигатели, после чего она отрывается от земли и уходит вверх.