Лондон, 6 февраля, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Считающий, что можно шантажировать Россию транзитом газа, глава киевского режима Владимир Зеленский всё больше погружается в мир фантазий. Такое мнение 6 сентября высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Складывается ощущение, что руководство в Киеве всё больше отрывается от реальности, и Зеленский погружается в мир фантазий, что он может шантажировать русских, остановив транзит газа», — заявил он в своём блоге на YouTube.

Эксперт уточнил, что решение главы киевского режима об остановке транспортировки газа по территории Украины является следствием его одержимости вновь захватить освобождённую российскими военными Запорожскую АЭС, что вызывает вопросы о компетенции Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января прекратила поставки своего природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности Европейского союза к такой ситуации.

Позднее, 6 января, агентство Bloomberg написало, что европейские страны на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами. Из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем 1 февраля стало известно, что экспорт газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» в январе 2025 года увеличился до рекордного значения — 1,56 млрд куб.