Варшава, 6 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований всё чаще стали самовольно покидать зону ведения военных действий. Об этом написало польское издание Onet.

Сергей Корсун © ИА Регнум

Отмечается, что на некоторых участках линии боевого соприкосновения нехватка живой силы у украинской армии составляет более 50%, что также заметно и на учебных полигонах в Польше, которые задействованы для подготовки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«У нас сейчас в окопах должно по идее сидеть 90 человек, потому что именно столько должно быть в роте. <…> А их всего 20. Ротации нет. Мой рекорд нахождения на линии фронта без ротации — больше пяти недель. У меня не было ни одного дня отдыха, чтобы хотя бы помыться», — заявил в беседе с изданием один из украинских боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля издание Politico написало, что массовые случаи дезертирства в ВСУ стали политической проблемой для Киева, который пытается убедить президента США Дональда Трампа в целесообразности военной поддержки Украины. Отмечалось, что глава Белого дома может посчитать это ещё одним аргументом для прекращения помощи киевскому режиму.

Минобороны РФ 30 января сообщило, что около 100 тыс. украинских бойцов дезертировали и пустились в бега. В ведомстве уточнили, что количество новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц.