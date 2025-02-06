* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 февраля, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Против уехавшей на Украину российской оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Duma.gov.ru Мария Максакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — приводит агентство сообщение источника.

Отмечается, что оперная певица опубликовала материалы на сайте видеохостинга YouTube без соответствующей маркировки. Максимальное наказание по данной статье — до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря 2024 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Максакову по обвинению в призывах к деятельности против России.

В начале сентября в отношении Максаковой возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Отмечалось, что поводом для этого стало интервью певицы украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призвала россиян помогать украинским формированиям и осудила проведение СВО.

В мае 2023 года Минюст РФ внёс Максакову в реестр иноагентов. По информации министерства, Максакова выступала с призывами поставлять оружие Украине, призывала к свержению действующей государственной власти в России и принимала участие в качестве респондента на информационных площадках иностранных структур.

В ноябре 2023 года Пресненский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Максакову за неуказание статуса иностранного агента в постах в соцсетях на сумму 40 тыс. рублей.