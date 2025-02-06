Тель-Авив, Израиль, 6 февраля, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Израиль помешал Ирану получить ядерное оружие ещё десять лет назад. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Lev Radin/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

«Нет никаких сомнений в том, что Иран собирается обзавестись ядерным оружием. Вероятно, они уже были бы там еще десять лет назад, если бы мы не предприняли различные действия, чтобы сдержать их», — подчеркнул премьер Израиля.

При этом Нетаньяху уточнил, что Израилю удалось замедлить процесс получения ядерного оружия Ираном, но не остановить полностью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Дональд Трамп, слухи о том, что США и Израиль собираются разбить Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Он пояснил, что Вашингтону было бы выгодно заключить с Тегераном «верифицированную» ядерную сделку.

4 февраля Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран. Документ подразумевает использование всех возможностей США по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, указ нацелен на сокращение мирового экспорта иранской нефти. Комментируя своё решение, Трамп подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.