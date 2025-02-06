Вашингтон, 6 февраля, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не собирается участвовать на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G2) в Йоханнесбурге.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Причиной данного решения Рубио назвал антиамериканскую политику, которую якобы проводит ЮАР, включая политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

«Я не буду участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге. Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». Другими словами: это DEI и изменение климата», — написал госсекретарь США в соцсети X (бывший Twitter).

Рубио также завил, что его работа заключается в продвижении национальных интересов США, а не растрате денег американских налогоплательщиков и поощрении антиамериканской политики.

Как передавало ИА Регнум, в январе в ЮАР приняли закон, который разрешает изымать землю в случаях, когда она не используется или её перераспределение «отвечает общественным интересам».

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что ЮАР конфискует земли, и обвинил эту страну в плохом обращении «с определёнными группами людей», не уточнив, с какими. Американский президент также пригрозил ЮАР остановкой финансирования, если «нарушения прав человека не прекратятся».

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что принятый в ЮАР закон об экспроприации «обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле». По его словам, данный закон не является инструментом конфискации. Он также добавил, что ЮАР является конституционной демократией, которая «глубоко укоренена в верховенстве закона, справедливости и равенстве».