В состав действующих на линии фронта бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут внедрены роботизированные подразделения. О развёртывании беспилотных наземных комплексов, которые киевские боевики намерены использовать как в наступлении и обороне, так и в логистике, эвакуации раненых с поля боя, минировании и разминировании, известил в Telegram-канале 5 февраля украинский министр обороны Рустем Умеров. Основными поставщиками «роботов» он назвал «ведущие отечественные компании». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1078-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Современные роботизированные комплексы с боевыми модулями уже используют Вооруженные силы России. В частности, новая техника была представлена министру обороны Андрею Белоусову, проинспектировавшему Южную группировку ВС РФ в конце января 2025 года.

Хорошо себя зарекомендовала система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза», отмечается в записи, опубликованной ранее Минобороны. Речь идёт о тросовой системе защиты, устанавливаемой на башни тяжелой бронированной техники.

Осенью 2024 года российское оборонное ведомство оповестило, что на ореховском направлении российские военные уже давно выполняют задачи с использованием роботизированного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот», который создал один из военнослужащих группировки войск «Днепр», являющийся инженером по образованию.

Отмечалось также, что прошедшая испытания роботизированная машина оснащена гусеницами, что позволяет ей преодолевать даже сложные препятствия, и управляется дистанционно, уничтожая блиндажи, огневые точки и военную технику противника.

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