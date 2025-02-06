Хельсинки, 6 февраля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Предложение президенту США Дональду Трампу и бизнесмену Илону Маску провести аудиторскую проверку деятельности НАТО выдвинул профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Соответствующее заявление Малинен сделал на своей странице в соцсети X.

Thomas Trutschel/Global Look Press

Своё предложение профессор выдвинул в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что Москва приветствует слова Трампа, ставшего первым западным лидером, открыто признавшим ошибочность втягивания Киева в НАТО.

«Именно с этого момента может начаться реальный путь к миру на Украине. Политика открытых дверей НАТО просто должна закончиться. А еще лучше, чтобы вся организация была проверена», — написал Малинен.

По мнению профессора, для аудита необходимо создать специальное ведомство, аналогичное Департаменту эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Маск, задача которого — сократить расходы и реструктурировать федеральные агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, страны — члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия Соединённых Штатов Америки.

2 февраля Рютте заявил, что Германия должна начать тратить больше денег на оборону и нарастить производство вооружения. Он добавил, что президент США Дональд Трамп прав в том, что настаивает на увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП страны. Причиной этого он назвал не только ситуацию с Россией, но и наращивание военного потенциала Китаем.

Трамп 23 января заявил, что все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что долгое время многие члены альянса не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

В свою очередь глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что выполнить требование Трампа страны — участницы НАТО смогут только через 10 лет.