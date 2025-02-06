Москва, 6 февраля, 2025, 07:16 — ИА Регнум. За ночь над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников. Об этом утром 6 февраля проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 13 беспилотников были подавлены над Азовским морем, восемь — над Ростовской областью, ещё шесть — над Краснодарским краем и один БПЛА подавили в Астраханской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений на земле нет.

Помимо этого, вечером 5 февраля система ПВО сработала в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края. О последствиях не сообщалось.

В ночь на 5 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника: два дрона обезвредили над территорией Курской области, остальные — над Белгородской областью.