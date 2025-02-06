Бухарест, 6 февраля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Киевский режим не вправе вести возможные переговоры с Россией, так как не представляет интересы граждан Украины. С таким мнением выступила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.

ИА Регнум Диана Йованович Шошоакэ

«Необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины, и здесь я говорю не только о исторических территориях России, но и о территориях Румынии», — приводит «РИА Новости» слова Шошоакэ.

Она добавила, что важным условием возможных переговоров по урегулированию конфликта является участие законных представителей Украины, так как киевский режим и, в частности, его глава Владимир Зеленский не представляют интересы украинского народа.

Как передавало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением, заявив, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.

28 января 2025 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 3 февраля напомнил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.