Вашингтон, 6 февраля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию взамен на щедрое выходное пособие. Об этом 5 февраля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM).

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

Уточняется, что предложение уволиться по собственному желанию получили около двух миллионов госслужащих. Им обещали выплатить пособие, равное заработной плате за восемь месяцев. При этом в тексте соглашения предусмотрен отказ от всех юридических претензий со стороны сотрудника. Отмечается, что такое предложение получили далеко не все госслужащие, в большинстве федеральных учреждений предполагается сокращать сотрудников в ходе реструктуризации и реорганизации их работы.

В ходе опроса большинство федеральных сотрудников выразили сомнения в том, что обещанная компенсация будет выплачена. Кроме того, многие госслужащие опасаются сложностей при поиске новой работы и проблем в случае возвращения на госслужбу.

Последний день подачи заявления на увольнение — 6 февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ), временно отстранив около 160 сотрудников. Реформа направлена на создание максимально «эффективной и упрощённой» структуры СНБ и коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ.

После вступления Трампа в должность президента США все чиновники, которые в Пентагоне отвечали за взаимодействие с Украиной или координацию вопросов, связанных с помощью Киеву, отстранены либо уволены.

Телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.