Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 февраля отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Mil.ru ПВО России

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 февраля система ПВО сработала в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края. О последствиях не сообщалось.

Вечером 5 февраля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО Вооружённых сил России в течение часа уничтожили над Азовским морем пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 5 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника: два дрона обезвредили над территорией Курской области, остальные — над Белгородской областью.