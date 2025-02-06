Вашингтон, 6 февраля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Возможность запретить мигрантам въезд в США под предлогом борьбы с распространением инфекций рассматривает администрация Белого дома. Об этом 5 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Уточняется, что речь идёт о возобновлении действия «Раздела 42», который позволяет министерству внутренней безопасности и министерству юстиции запрещать мигрантам искать убежище в США по причине «потенциальных международных угроз, связанных с распространением пандемий». Именно этот раздел действовал во время пандемии коронавируса и позволял быстро и законно высылать из страны по санитарным соображениям большинство мигрантов.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться к «Разделу 42» под предлогом угрозы распространения кори и туберкулёза в связи с миграцией населения. Для анализа ситуации на южную американскую границу направятся сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб США.

Отмечается, что вспышки кори зафиксированы в нескольких штатах США, включая Техас, а рост заболеваемости туберкулёзом отмечается в штате Канзас. Пока точно неизвестно, связано ли это с массовым притоком мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит туда войска.

22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.