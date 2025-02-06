Москва, 6 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Российский боец с позывным Пушка, командир танка Т-80, рассказал, что решил подписать контракт с ВС РФ и отправиться в зону спецоперации ради светлого будущего своих детей. Видеообращение бойца опубликовало Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ/Кадр из видео

«Я подписал контракт, потому что хочу, чтобы наши дети жили в мире и добре, чтобы не было этой фашистской нечисти, чтобы мы её искоренили навсегда», — заявил боец.

Дома командира танка ждут жена и двое сыновей, которые полностью поддерживают отца.

Военный также обратился к своим товарищам, пожелав всем чистого неба и победы и вернуться домой живыми, здоровыми и невредимыми.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области. Генерал добавил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении более 500 военных, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

4 февраля Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России за сутки нанесли удары по нескольким бригадам украинских сил, включая иностранный легион ВСУ.