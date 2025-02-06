Москва, 6 февраля, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Раненый российский военный получит 1 млн рублей из взысканного долга американской компании Pratt & Whitney, которая производит двигатели для истребителей F-16. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Отмечается, что компания была зарегистрирована в РФ в качестве юридического лица ООО «Пратт энд Уитни восток» до 2022 года. Однако после начала проведения спецоперации на Украине фирма решила покинуть российский рынок. При этом компания не стала уплачивать долг в размере 2 млн рублей за аренду машин. Суд постановил взыскать с компании эти деньги. После взыскания выгодоприобретатели пообещали передать деньги своему бывшему коллеге Николаю, который получил осколочное ранение в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году почти 440 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны России. Президент России Владимир Путин назвал повышение социальных гарантий российским военным важнейшей задачей государства. В России действует программа поддержки участников СВО и их семей, предусматривающая выплаты и льготы.

Помимо этого, Путин 16 декабря подчеркнул, что важно заниматься поддержкой семей погибших участников специальной военной операции, а также тех, кто получил тяжёлые травмы. По его словам, это должно быть в центре внимания государства.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 31 января заявил, что забота о защитниках России является приоритетом для властей.