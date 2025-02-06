Вашингтон, 6 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Решение отменить плату за проход через Панамский канал для американских судов приняли власти Панамы. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Госдепа США в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Панамский канал

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что «с американских кораблей берут слишком много» и что задача страны — «забрать Панамский канал обратно».

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», — уточняется в сообщении.

Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Рубио отметил, что Соединённые Штаты не устраивает возросшее влияние Китая на регион. Президент Панамы заверил, что правительство страны откажется от продления соглашения о присоединении к китайской инициативе от 2017 года «Один пояс — один путь». Кроме того, власти проведут аудит в портах рядом с Панамским каналом, которыми управляют китайские компании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 3 февраля президент США Дональд Трамп, ситуация с Панамским каналом разрешится без привлечения американских военных.

20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.