Лондон, 6 февраля, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Россия готова к очень серьёзному диалогу об урегулировании украинского конфликта, однако стоит на ранее озвученной позиции. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Mid.ru Андрей Келин

«Я скажу, что мы готовы к очень серьёзному разговору по этому поводу. Мы изложили нашу позицию, и мы придерживаемся нашей позиции. Мне не кажется нужным это повторять», — заявил посол в беседе с телеканалом ITV.

Он добавил, что ВС РФ продолжают успешно наступать в зоне спецоперации, что делает переговорную позицию выгодной для Москвы. По словам дипломата, многое будет зависеть от событий, которые произойдут в ближайшие недели и месяцы. Келин подчеркнул, что Россия готова вести переговоры по Украине на основе проекта Стамбульских соглашений. При этом Москва будет настаивать на проведении выборов президента на Украине в связи с нелегитимностью главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы», — добавил глава диппредставительства.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Песков 3 февраля напомнил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.