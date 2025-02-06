Вашингтон, 6 февраля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Корпорация Google объявила об отказе от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) при подборе новых сотрудников. Об этом 5 февраля сообщила газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Уточняется, что руководство корпорации объявило об отказе от целенаправленного найма «представителей меньшинств» и пересмотрит ряд своих программ DEI. Распоряжения, связанные с новой политикой корпорации, разосланы сотрудникам в электронном письме.

Кроме того, в корпорации заявили об изучении исполнительных указов президента США Дональда Трампа, направленных на борьбу с политикой DEI, для дальнейшего соответствия им при формировании своих программ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) отменил как дискриминационную президент США Трамп в американском правительстве. Трамп отметил, что практика «инклюзивности» может нарушать гражданские права, и призвал отказываться от политики DEI. По мнению Трампа, под видом такой политики в различных коммерческих и госструктурах, включая правительство, медицинскую индустрию и вузы, продвигались разного рода аморальные, унизительные и даже опасные половые и расовые предпочтения.

Президент США Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о том, что мужчина может идентифицировать себя в качестве женщины, а женщина — в качестве мужчины, признаётся ложным.

20 января Трамп пообещал, что в США теперь будут признавать только два гендера — мужской и женский. Присутствовавшие на мероприятии гости отреагировали на эти слова аплодисментами.