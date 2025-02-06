Минфин США заявил, что доллар сохранит статус резервной валюты в будущем
Вашингтон, 6 февраля, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Страны — члены БРИКС могут заявлять о желании отказаться от доллара в качестве резервной валюты, однако в ближайшее время это невозможно. С таким мнением выступил глава минфина США Скотт Бессент.
«Эти другие страны могут говорить об этом, они могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты. Но другой резервной валюты на горизонте нет», — заявил Бессент в эфире телеканала Fox News.
По его словам, в мире нет альтернативы американскому доллару, поэтому он сохранит статус резервной валюты.
Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100%-ных торговых пошлин, если они попытаются создать в рамках объединения альтернативную валюту, подрывающую «могущество доллара».
В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал разъяснить Трампу, в чём заключается повестка объединения. В БРИКС речи о создании общей валюты не ведётся и не велось, добавил представитель Кремля.
В ноябре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что альтернативные платёжные механизмы БРИКС не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике.
Президент России Владимир Путин 26 сентября 2024 года заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.