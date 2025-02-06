Варшава, 6 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Против премьер-министра Польши Дональда Туска начато дело по обвинению в госперевороте. Об этом 5 февраля сообщил председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

Он также уточнил, что по делу проходит глава минюста Польши Адам Боднар. Расследованием занимается замгенпрокурора Михаил Островский.

«Мы говорим здесь о государственном перевороте. Я просил, чтобы расследование дела было инициировано и проведено законно назначенным заместителем генерального прокурора Михаилом Островским», — заявил Свенчковский во время выступления, фрагмент которого опубликовал телеканал Telewizja Republika.

По его словам, правительство Туска не пошло на диалог, что усугубило конституционный кризис в стране.

«У властей нет воли положить конец этим незаконным действиям», — добавил Свенчковский.

Богдан Свенчковский был назначен председателем конституционного суда в прошлом месяце президентом Анджеем Дудой. Однако правительство Туска считает конституционный суд в его нынешнем виде нелегитимным из-за присутствия судей, незаконно назначенных во время правления партии «Право и справедливость» (PiS).

Заявление Свенчковского и решение Островского приветствовал лидер PiS Ярослав Качиньский. Он заявил, что с момента прихода к власти правительство Туска «незаконно захватило» государственные СМИ, национальную прокуратуру и другие ведомства.

В свою очередь Туск высмеял решение Свенчковского, опубликовав видео, где он во время игры в настольный теннис иронично призывает «решать серьёзные проблемы» и не обращать внимания на решение председателя конституционного суда.

Как передавало ИА Регнум, Туск возглавляет партию «Гражданская платформа», которая по итогам парламентских выборов 2023 года в коалиции с другими партиями сформировала новое правительство.