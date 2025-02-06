Париж, 6 февраля, 2025, 04:23 — ИА Регнум. Дело сооснователя Telegram Павла Дурова передадут в суд не раньше чем через год, и всё это время ему придётся находиться во Франции. Об этом рассказала 5 февраля представитель французской прокуратуры Майлис де Рек в беседе с журналом Wired.

TechCrunch Павел Дуров

Как пояснила де Рек, ордер на арест Дурова выдали после того, как в разных департаментах Франции зашло в тупик множество расследований из-за нежелания Telegram отвечать на запросы правоохранительных органов. Только французская жандармерия в период с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда юридические запросы оставались без ответа. В прокуратуре Франции молчание Дурова назвали «равносильным соучастию».

Перед непосредственным арестом Дурова во Франции проводилось расследование в отношении одного из пользователей, который преследовал несовершеннолетних девочек, заставляя их присылать материалы интимного характера, и который признался в изнасиловании. Следователи обратились к руководству Telegram за помощью в раскрытии личности подозреваемого, но компания отказалась от сотрудничества. Как подчеркнула де Рек, подобные ситуации возникали тысячи раз.

По словам представителя прокуратуры, о каком-либо мировом соглашении говорить преждевременно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сооснователь мессенджера Telegram Дуров 6 декабря первый раз после своего задержания во Франции прибыл в суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием его мессенджера.

Политика конфиденциальности мессенджера Telegram с 2018 года предусматривает передачу властям данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом 2 октября заявил Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такую информацию.

Предприниматель 6 сентября заявил, что поставил целью снизить возможность использования Telegram в преступных целях. Преступники могут злоупотреблять платформой, особенно на фоне увеличения количества пользователей. Telegram в частности и соцсети в целом должны стать безопаснее, считает Дуров.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Дурова поместили под стражу на несколько дней, а затем отпустили под залог в размере €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему запрещено покидать территорию Франции, власти считают его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.