Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Совбез ООН проведёт два заседания по вопросу украинского конфликта: один по инициативе Запада состоится 24 февраля, другой по запросу РФ — 17 февраля. Об этом 5 февраля сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Начался февраль и у руля в СБ на этот месяц встали наши китайские коллеги. Мы желаем им успешного председательства в Совете, уверены в их мудрости и выдержке, необходимых для качественного осуществления этой функции. Тем временем наши западные коллеги, разумеются, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО», — написал Полянский в Telegram-канале.

В свою очередь Россия запросила проведение заседания на 17 февраля в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, которая утвердила комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Полянский назвал заседание 17 февраля хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии по вине западных спонсоров киевского режима.

«Постараемся подобрать и интересного докладчика», — добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 31 января заявил, что организация не приемлет убийство мирных граждан. Таким образом он прокомментировал зверства украинских военных в курском селе Русское Поречное.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 января заявил, что жители Украины не хотят воевать за узурпировавшего власть главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что чем раньше это осознают в западных странах, тем лучше это будет в том числе для украинцев.