Киев, 6 февраля, 2025, 03:39 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во Львовской области избили военнообязанного ногами и отобрали велосипед. Об этом 5 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что сотрудники ТЦК настигли мужчину и отобрали у него велосипед, затем повалили военнообязанного на землю и начали наносить удары ногами. После избиения мужчину препроводили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сообщения о насильственной мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ) на улицах и в транспорте в украинской прессе появляются ежедневно. В Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Так, насильно мобилизованный житель Украины умер после пыток в части в городе Новомосковске Днепропетровской области. Мужчину задержали 27 января. После этого, по словам его матери, молодого человека на ночь оставили в подвале, а утром без прохождения медкомиссии отправили в воинскую часть в Новомосковск.

Позднее как рассказала мать, мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами. Кроме того, его направили в психбольницу в Днепропетровск с «наркотическим отравлением». Вскоре врачи опровергли версию о том, что в организме мужчины были следы употребления наркотиков.

В декабре в одесском ТЦК застрелили мужчину, которых хотел забрать оттуда мобилизованного сына. В феврале мужчина в Одессе запёрся в автомобиле, чтобы его не отвезли в ТЦК и не призвали в армию. Он находился в машине более двух суток.

В январе в интернете появилась инструкция для жителей Украины с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками ТЦК. Отмечалось, что действеннее всего будет переехать на новый адрес, жить тихо и не говорить по мобильному телефону.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. В частности, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.