Самара, 6 февраля, 2025, 03:18 — ИА Регнум. Экс-главу Самары Виктора Тархова и его жену Наталью убили около месяца назад, о чём свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения, установленные в подъезде дома убитых. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в полицию заявление написал знакомый убитых после того, как супруги перестали выходить на связь. По информации «112», в течении этого месяца внучка убитых рассылала СМС-сообщения с их телефонов. Кроме этого, внучка попыталась продать имущество бабушки и дедушки с помощью поддельных документов.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Тархова и его жену нашли убитыми стало известно в среду, 5 февраля. Следователи задержали внучку и работают с ней. Тархов был мэром города с 2006 по 2010 год.

В декабре 2022 года осудили за вымогательство дочь Тархова Людмилу Тархову. Следствие установило, что она получила информацию, которая могла бы навредить репутации одного из депутатов Самарской губернской думы, и требовала от него 200 млн, угрожая распространить порочащие сведения.

Женщину задержали в июле 2021 года, когда она получила деньги. Суд приговорил её к семи годам колонии общего режима.