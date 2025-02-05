Москва, 6 февраля, 2025, 02:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что британско-украинское партнёрство насчитывает «тысячи лет».

Pavel Kashaev/Global Look Press

По словам Лэмми, «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей», что говорит о «многовековых» связях Украины и Великобритании.

Захарова иронично задалась вопросом, не уходит ли британо-украинское партнёрство «корнями в подножья египетских пирамид».

«А чего так мало-то? Ещё на бронтозавра вместе охотились», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о первоначальном значении слова «украинец» и о появлении Украины. Путин напомнил, что изначально «украинцами» называли живущих на окраине государства или охраняющих границы людей, и речь не шла о каком-то особом этносе.

После наступления на Руси феодальной раздробленности южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству, объединившемуся в унию с Польшей. На этой территории местных жителей начали ополячивать, и они решили бороться за свои права, добавил российский лидер.

3 февраля 2025 года глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что происходящую сейчас на Украине катастрофу можно сопоставить с событиями времён Руины, и она является предвестником бесповоротного объединения страны с Россией. Медведчук напомнил, что в середине XVII века территория современной Украины являлась окраиной границ и влияния России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи, из-за чего там было опасно жить.