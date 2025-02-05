Киев, 6 февраля, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Санкции в отношении трёх музеев Республики Крым и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского ввёл глава киевского режима Владимир Зеленский. Указ опубликован 5 февраля на сайте Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Под санкции подпали историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Кроме того, в санкционный список вместе с Пиотровским внесены главный хранитель музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина и другие сотрудники музея. Всего под санкциями оказались 112 человек. Среди них первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, а также историки и археологи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Евросоюз планирует включить 50 категорий товаров в 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, обсуждавший этот вопрос с властями Казахстана в ходе визита в Астану. В случае сознательного обхода ограничений Евросоюз, по словам спецпосланника, оставляет за собой право «предотвратить торговлю» с этими участниками рынка.

В декабре премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны ЕС разрабатывают 16-й пакет антироссийских санкций. Вероятная дата утверждения очередного пакета ограничений — 24 февраля 2025 года.