Москва, 6 февраля, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, вернулись в Москву. Об этом 5 февраля сообщил телеканал »Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

Военно-транспортный самолет Ил-76МД со 150 российскими военнослужащими на борту приземлился вечером в Москве.

«Настроение отличное. Большая радость. Условия в плену — хуже не придумаешь. Хуже не было, морально, в основном», — поделился один из бойцов.

Каждый военный провёл в плену противника несколько месяцев. Многие военнослужащие сразу после приземления самолёта начали звонить родным и близким. Отмечается, что по возвращении бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

По данным военного ведомства, при обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена в формате обмена 150 на 150. Обмен российских на украинских военных вновь провели на территории Белоруссии.

Всех освобождённых доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. 30 декабря 2024 года в Россию из украинского плена также вернулись 150 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в том же месяце подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными. Также Москва остаётся открытой для мирных переговоров, о чём неоднократно заявляла.