Волгоград, 6 февраля, 2025, 02:09 — ИА Регнум. Жители Красноармейского района Волгограда рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников в ночь на 3 февраля. Комментарии жителей привёл региональный портал V1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По словам жителей, обломки БПЛА до сих пор встречаются на земле, крышах домов и деревьях. Часть обломков находят в огородах СНТ «Буревестник».

«На улице Помяловского и Тютчева дворы в этих обломках. По всему посёлку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц», — сообщили жители района.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников самолётного типа на регион. Возникшие локальные возгорания на территории НПЗ были оперативно локализованы. Кроме того, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети.

Вечером 5 февраля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО Вооружённых сил России за час уничтожили над Азовским морем пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 5 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника: два дрона обезвредили над территорией Курской области, остальные — над Белгородской областью.