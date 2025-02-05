Донецк, 6 февраля, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с двумя украинскими военными Петром и Денисом, которые были взяты в плен 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и спецназом «Ахмат» в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Telegram/Kadyrov_95

По словам украинских военных, их взяли в плен 12 января.

«Оба, как вы и сами можете видеть, здоровы, в прекрасном физическом состоянии. Пленные подтверждают, что отношение к ним с российской стороны очень хорошее. Бывших военнослужащих 24-й бригады ВСУ кормят отлично, никто над ними не издевается, не избивает. Такое гуманное отношение с нашей стороны ко всем военнопленным», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что ВС РФ не воюют с безоружными, призвав украинских бойцов сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля силовые структуры сообщили, что пятеро бойцов украинских формирований сдались в плен ВС России в приграничных районах Курской области.

1 февраля пленный боец ВСУ Александр Прокопенко рассказал, что сослуживцы попытались ликвидировать их группу дронами, когда они решили сдаться в плен. По словам украинского военнослужащего, один из его сослуживцев при этом погиб, сам военнопленный получил контузию и осколочные ранения.

Ранее другой боец ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как в него стреляли сослуживцы при попытке сдаться в Торецке ДНР. Военные ВС РФ вынесли с поля боя раненого украинца на руках, затем медики оказали ему необходимую помощь.