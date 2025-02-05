Вашингтон, 6 февраля, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Исполнительный указ, запрещающий сменившим пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, подписал президент США Дональд Трамп. Трансляцию из Белого дома вёл 5 февраля телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Перед подписанием указа Трамп выступил с речью, в которой обвинил администрацию своего предшественника Джозефа Байдена в поддержке радикальных левых идей и в «крестовом походе» против биологической реальности. Как подчеркнул Трамп, теперь в женских видах спорта будут соревноваться исключительно женщины.

«Мужчины, притворяющиеся девочками, украли у них победу в более чем 3,5 тыс. состязаний, что очень много, и приняли участие в более чем 11 тыс. соревнований, предназначенных для женщин», — отметил президент США.

Трамп пояснил, что указом предусмотрено лишение федерального финансирования и заведение расследований в отношении учебных учреждений в США, допускающих участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях. Также министерство внутренней безопасности США откажет в американских визах спортсменам — мужчинам, сменившим пол.

В свою очередь, сенатор Томми Тубервилл в интервью каналу Fox News заявил, что президент США Трамп намерен добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного отстранения сменивших пол мужчин от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о том, что мужчина может идентифицировать себя в качестве женщины, а женщина — в качестве мужчины, признаётся ложным.

20 января Трамп пообещал, что в США теперь будут признавать только два гендера — мужской и женский. Присутствовавшие на мероприятии гости отреагировали на эти слова аплодисментами.

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков 20 января заявил, что новый глава Белого дома своей инаугурационной речью нанёс «чудовищный удар» по ценностям элиты Евросоюза. Сенатор уточнил, что слова Трампа о том, что США будут признавать только два пола — мужской и женский, фактически взорвали систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС.