Казань, 6 февраля, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Хоккеист казанского клуба «Ак Барс» Артём Галимов поблагодарил 10-летнего мальчика Рому, который бросил на лёд кепку во время матча с петербургским СКА. Видеообращение спортсмена опубликовала пресс-служба хоккейного клуба.

Kalle Parkkinen/Global Look Press Артём Галимов

«Рома, привет. Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после хет-трика. Приходи ещё, будешь поддерживать нас и дальше. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся, всё будет отлично», — сказал Галимов в видеообращении, размещённом в Telegram-канале ХК «Ак Барс».

Матч завершился победой казанского клуба со счётом 8:3. На счету Галимова три шайбы. После третьего гола юный болельщик бросил кепку на лёд. По информации ряда СМИ, позже отца вместе с мальчиком задержали, но отпустили через пару часов. Несмотря на регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Административный кодекс РФ запрещает бросать посторонние предметы на лёд.

Пресс-служба клуба, в свою очередь, сообщила, что хоккеист передаст мальчику шапку, кепку и свою игровую форму.

Как передавало ИА Регнум, 6 января у нападающего клуба «Ак Барс» Никиты Дыняка на лёд выпал мобильный телефон во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Этот момент попал в трансляцию матча. Обнаружив на льду смартфон, судьи остановили игру. Рефери подъехал к скамейке «Ак Барса», где Дыняк признался, что это его телефон. Хоккеист забрал аппарат и избежал санкций. Встреча «Ак Барса» и «Авангарда» прошла 6 января в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу омской команды.

Вечером 25 января СКА переиграл ХК «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2. Петербургская команда набрала 59 очков после 48 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции лиги.