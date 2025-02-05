Пекин, 6 февраля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — китайская корпорация ByteDance — откладывает переговоры о продаже приложения в США, ожидая одобрения правительства КНР на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Об этом 5 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

При этом источники издания утверждают, что власти Китая склоняются к «жёсткой позиции» и, возможно, вместо одобрения продажи сервиса решат прекратить работу TikTok в США. Такой шаг рассматривается как часть стратегии по заключению «масштабной сделки» с администрацией президента США Дональда Трампа. Предполагается, что в сделку включат серьёзные уступки в сфере торговли и технологической политики.

Издание напоминает, что между двумя странами растёт напряжённость в сфере торговли, переходящая в торговую войну. 4 февраля вступил в силу указ Трампа о вводе 10%-ных пошлин на товары из Китая. В ответ Госсовет КНР вводит с 10 февраля пошлины на импорт энергоресурсов из США и начал антимонопольное расследование в отношении компании Google.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента Соединённых Штатов Америки Трампа разрабатывает механизм по «спасению» социальной сети TikTok, согласно которому сервис должен перейти американской компании Oracle. Уточняется, что Трамп ведёт переговоры о покупке TikTok с несколькими участниками рынка. Вероятно, он примет решение о судьбе приложения в ближайшие 30 дней.

19 января видеосервис TikTok стал недоступен на территории США из-за вступления в силу закона, запрещающего работу платформы в стране. Ранее, в апреле прошлого года, действующий на тот момент президент США Джозеф Байден подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев на продажу площадки. Срок закончился как раз 19 января.

Трамп после инаугурации 20 января принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ. При этом сообщалось, что теоретически он открыт идее приобретения социальной сети американским предпринимателем Илоном Маском или председателем совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисоном.