Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 5 февраля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом вечером 5 февраля сообщил глава округа Максим Бондаренко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемые жители района, просим соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам. Работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — сообщил Бондаренко в Telegram-канале.

Также Бондаренко призвал не производить фото — и видеосъёмку работы сил ПВО.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 февраля Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО Вооружённых сил России в течение часа уничтожили над Азовским морем пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ночь на 5 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Два из них обезвредили над территорией Курской области, остальные — над Белгородской областью.

4 февраля сообщило, что в течение последних суток силы ПВО российской армии ликвидировали 68 беспилотников и ракету «Нептун», запущенные ВСУ.