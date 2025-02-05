Лондон, 5 февраля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Фото барсука, разглядывающего на стене граффити в стиле Бэнкси,получило приз зрительских симпатий на конкурсе «Лучший фотограф дикой природы года» британского Музея естественной истории. Об этом 5 февраля сообщает издание Independent.

Ian Wood

Фотограф Иэн Вуд запечатлел момент, который в музее назвали «сюрреалистичным»: неторопливо прогуливающийся барсук при свете фонаря разглядывает на стене граффити в стиле Бэнкси — стоящего на задних лапах барсука с пистолетами в обеих передних лапах.

Отмечается, что фотоснимок сделан в Сент-Леонардс-он-Си в Восточном Сассексе. Он занял первое место в номинации «Приз зрительских симпатий» в текущем году, обойдя 25 снимков, вошедших в шорт–лист. Чтобы определить победителя, были учтены рекордные за историю конкурса 76 тыс. голосов со всего мира.

Уточняется, что на любителей дикой природы произвели впечатление ещё четыре фотоснимка от Франсиско Негрони, снявшего линзовидное двойное облако над вулканом в Чили, Джесс Финдли, поймавшей в объектив сипуху, Дэвида Нортхолла, запечатлевшего медоеда, и от Мишеля д’Ультремона, на снимке которого горностай рассматривает свои «владения».

Ранее ИА Регнум сообщало, что корпорация «Роскосмос» 25 января показала снимок самого крупного в мире айсберга А23А. Фотографию сделали с помощью спутника «Метеор-М». Айсберг, который находится в Южном океане, приближается к принадлежащему Великобритании острову Южная Георгия, находящемуся на юге Атлантического океана.